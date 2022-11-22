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Телефонные мошенники переориентировались на страны СНГ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Телефонные мошенники стали применять отточенные на россиянах скрипты для обмана жителей русскоговорящих стран ближнего зарубежья — Казахстана, Армении, Белоруссии. Об этом «Известиям» рассказали в проекте ОНФ «За права заемщиков».

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Особенно заметна эта тенденция в Казахстане, поскольку в этой стране русский язык имеет статус официального и широко распространен, подчеркнули в ОНФ.

«Цель злоумышленников — масштабировать свою деятельность и увеличивать количество похищенных денег. Поэтому, когда в отношении российских банков стали вводить санкции и деньги стало сложнее выводить, мошенники обратили свое внимание на бывшие советские республики и стали работать там по обкатанным схемам и скриптам», — пояснила руководитель проекта ОНФ «За права заёмщиков» Евгения Лазарева.

Основной сценарий обмана — звонок от имени службы безопасности банка с зафиксированной заявкой на смену «финансового номера телефона»: если жертва сообщает, что этого не делала, ее уговаривают совершить операцию в рамках «специального полицейского расследования», подчеркивается в исследовании «Сбера». Другая популярная схема — жертве сообщают, что на ее имя кто-то взял кредит. Чтобы его аннулировать, необходимо взять другой заем на ту же сумму и перечислить деньги на «безопасный счет» — по факту они уходят мошеннику.

Национальный Банк Казахстана отмечает активизацию телефонных мошенников в стране, подтвердили в его пресс-службе «Известиям». Там добавили: зная о проблеме, Национальный банк регулярно проводит разъяснения в СМИ и соцсетях, информирует население, что не обслуживает счета физлиц, не проводит денежные расчеты с гражданами и не привлекает инвестиции.

В Нацбанке Республики Беларусь впервые столкнулись с вишингом в феврале 2019 года, сообщили «Известиям» в его пресс-службе. Там рассказали, что злоумышленники звонили клиентам и, представляясь работниками служб безопасности белорусских банков (в том числе Нацбанка), под разными предлогами просили предоставить паспортные данные, реквизиты карточек и коды, поступающие на мобильный телефон клиента.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Вызов переадресован: мошенники активизировались в Казахстане и Белоруссии

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