Атака кибермошенников с помощью ботов Telegram

В России мошенники пытаются украсть пароли через бот в Telegram. Пользователям предлагают пройти «ложную» верификацию, передает телеканал «Известия». По схеме аккаунт находится под угрозой блокировки. Абоненту предлагают пройти по прикрепленной ссылке. Эксперты просят быть бдительными и не доверять сомнительным сообщениям. Необходимо обращать внимание на подпись и статус бота, а также специальную пометку.

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