Интерактивную карту движения автобусов запустили в Петрозаводске

У автовокзала в Петрозаводске появилась интерактивная карта движения автобусов. Ее можно найти на сайте вокзала.

Правда, ресурс пока работает в тестовом режиме, поэтому с помощью карты можно посмотреть только маршрут в направлении Заозерья. На карте также показываются остановки с названиями и номера автобусов.

В администрации автовокзала пообещали доработать карту. Вскоре для просмотра сделают доступными маршруты в поселки Чалны, Пряжи, Машехара, Шуи и Бесовца, а также в село Деревянное, сообщает ИА «Карелinform».

Ранее, 1 ноября, сообщалось о возобновлении ремонта автовокзала в Петрозаводске. Это произошло после смены подрядчика. Здание автовокзала ремонтируют с конца 2020 года.