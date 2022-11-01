Ремонт автовокзала в Петрозаводске возобновили после смены подрядчика

В Петрозаводске возобновили ремонт автовокзала. Однако теперь строительство будет вести другая компания. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава регионального минстроя Виктор Россыпнов.

ИА «Карелinform» уточняет, что здание автовокзала ремонтируют с конца 2020 года. Этим занималась подмосковная компания. Однако из-за финансовых сложностей строителям не удалось завершить начатое. Рабочие лишь возвели здание предрейсового осмотра автобусов и закрыли контур основного здания.

Теперь ремонт продолжит компания, входящая в группу FORTO. Но завершить работы до конца этого года она не сможет.

По словам Россыпнова, до конца года должны закончить основные работы в здании. Речь идет о налаживании теплоснабжения, водоснабжения и канализации. В следующем году начнется ремонт фасада и внутренняя отделка.

Ранее, 31 октября, сообщалось, что в Петрозаводске объявили аукцион для поиска подрядчика, который займется ремонтом моста через реку Неглинку. Начальная стоимость контракта составляет 398,9 млн рублей.