Аналитик назвал предел падения биткоина

Биткоин не может обрушиться до нуля, курс криптовалюты уже близок к своему пределу. Такое мнение кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев высказал в четверг, 8 декабря.

По словам экономиста, есть люди, которые не станут его сбрасывать.

«Это психологический фактор. Люди добывали эти биткоины, покупали за определенные деньги и думают: зачем их продавать по этим ценам, нести убытки, подождем, пока он опять повысится, — поэтому ниже определенного предела он упасть не может», — сказал эксперт в беседе с Lenta.Ru.

Беляев добавил, что биткоин уже упал до этих пределов, потому что его курс колеблется вокруг $15–17 тыс. Также он отметил, что обрушение криптовалюты рано или поздно должно было произойти, поскольку у биткоина не было никакой основы, кроме доверия людей.

«Он рос, потому что можно было заниматься майнингом, плюс были информационные вбросы со стороны сторонников биткоина, которые подталкивали его курс наверх постоянно», — сказал он, добавив что люди, которые могли добывать или купить биткоин, видели, что курс растет, и им представлялось, что он будет расти бесконечно и это прекрасное вложение средств.

Чем он быстрее рос, тем активнее происходила купля-продажа с игрой на повышение, отметил экономист. Однако в какой-то момент и резерв доверия, и возможности майнинга исчерпались. Затраты электроэнергии на добычу криптовалюты стали слишком высоки, объяснил аналитик. Кроме того, добыть можно было только определенное количество монет.

Когда же стало понятно, что всё это уперлось в потолок, и когда увидели, что есть падение, начали сбрасывать эти деньги, чтобы хоть что-то выручить, заключил он.

7 декабря биткоин упал ниже $17 тыс.

Ранее, 5 декабря, директор BitRiver по взаимодействию с государственными органами Олег Огиенко предположил, что Россия может закрепиться на втором месте в мире по майнингу криптовалюты.

По его словам, в настоящее время в РФ потребляемая на майнинг мощность составляет 1,7 ГВт, 60% из которых принадлежит промышленным дата-центрам (от 10 МВт), а 40% распределено по розничному сегменту (население, индивидуальные предприниматели и иные участники).

Как сообщалось ранее, 17 ноября депутаты внесли в Госдуму законопроект, регулирующий процедуру майнинга цифровых валют и их продажу, передает НСН. Согласно документу, с 1 января 2023 года майнерам будет разрешено продавать добытую цифровую валюту двумя способами — через иностранные системы и через специальную российскую площадку, которая будет создана в рамках экспериментального правового режима. В обоих случаях нужно будет уведомить о сделке Федеральную налоговую службу (ФНС).

По мнению депутата Госдумы Андрея Лугового, энергетический кризис в Европе может полностью отменить майнинг. При этом криптовалюты и майнинг в России, наоборот, ждет перспективное будущее, пишет REGNUM.