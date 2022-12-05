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Эксперт предрек России второе место в мире по майнингу криптовалюты

Эксперт Огиенко: промышленный платежеспособный майнинг в России достигнет 5 ГВт в ближайшие два года
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Россия может закрепиться на втором месте в мире по майнингу криптовалюты, предположил директор BitRiver по взаимодействию с государственными органами Олег Огиенко, выступая на форуме РБК Крипто «Криптовалюты, майнинг и цифровые активы» 5 декабря.

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По его словам, в настоящее время в РФ потребляемая на майнинг мощность составляет 1,7 ГВт, 60% из которых принадлежит промышленным дата-центрам (от 10 МВт), а 40% распределено по розничному сегменту (население, индивидуальные предприниматели и иные участники).

«С учетом потенциала для роста промышленный платежеспособный майнинг достигнет 5 ГВт в ближайшие два года при сбалансированном и разумном регулировании отрасли. Это предоставит возможность России прочно закрепиться на втором месте в мире по майнингу криптовалюты (биткоин и его производные, производные эфира)», — объяснил он.

Огиенко также рассказал о перспективах развития российской экономики с введением нового закона о криптовалютах, отметив финансовый эффект.

«По экспертным оценкам, за первые полтора года налоговые поступления в российский бюджет могут составить около 50 млрд рублей, инвестиции — до 500 млрд рублей в ближайшие два-три года. Также это позволит создать свыше 10 тыс. рабочих мест в майнинге и смежных отраслях (энергетика, информационные технологии, финансовые технологии)», — рассказал эксперт.

Как сообщалось ранее, 17 ноября депутаты внесли в Госдуму законопроект, регулирующий процедуру майнинга цифровых валют и их продажу. Согласно документу, с 1 января 2023 года майнерам будет разрешено продавать добытую цифровую валюту двумя способами — через иностранные системы и через специальную российскую площадку, которая будет создана в рамках экспериментального правового режима. В обоих случаях нужно будет уведомить о сделке Федеральную налоговую службу (ФНС).

Как рассказал «Известиями» 18 ноября глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, объем сумм, которые оборачиваются на майнинговом рынке в России, превышает триллионы рублей, а по некоторым данным достигает 5 трлн рублей.

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