Россиян обяжут заключать договоры на проверку газового оборудования в домах

Россиян обяжут проверять газовое оборудование в квартирах. Содержанием дома займется управляющая компания, на чьем балансе он находится. Сегодня договоры можно заключать с любой фирмой, передает телеканал «Известия». В итоге от 10 до 50% квартир годами не имеют соглашений на проверку. Отсутствие контроля за газовым оборудованием приводит к ЧП. Законопроект рассматривают в Госдуме с 2018 года. Документ долгое время дорабатывали. Второе чтение законопроекта должно пройти до конца года.

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