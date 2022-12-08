Третий случай нападения собаки на ребенка зарегистрировали в Саратове

Третий с начала декабря случай нападения собаки зарегистрировали в Кировском районе Саратова. на этот раз пострадала ученица восьмого класса.

По данным ИА «Взгляд-инфо», пес набросился на 14-летнюю девочку на улице Жуковского. Пострадавшая получила травмы пальцев.

1 декабря бездомная собака напала на шестилетнюю девочку на пересечении улиц Артиллерийской и Технической. Пес укусил ребенка за пальцы рук, у пострадавшей диагностировали перелом фаланги. В этот же день пес набросился на 12-летнего мальчика на улице Мельничной. У ребенка выявили многочисленные раны бедра.

В Якутске прокуратура направила иск в суд с требованием взыскать с администрации 300 тыс. рублей в пользу ребенка, на которого напали бездомные собаки. Мальчик получил укушенные раны теменной и затылочной области.