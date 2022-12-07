Прокуратура потребовала взыскать 300 тыс. рублей за нападения пса в Якутске

Прокуратура Якутска направила иск в суд с требованием взыскать с администрации 300 тыс. рублей в пользу ребенка, на которого напали бездомные собаки. У мальчика обнаружены травмы на голове.

Инцидент произошел 1 ноября. В приемное отделение Национального центра медицины был доставлен ребенок 2016 года рождения с укушенной раной теменной и затылочной области. Мальчику наложили 12 швов.

Нападение стаи собак произошло на улице Жорницкого, пишет ИА SakhaNews. Прокуратура требует взыскать компенсацию морального вреда с окружной администрации.

Днем ранее сообщалось о нападении стаи собак на девочку в Тынде (Амурская область). Псы набросились на ребенка в районе гимназии.