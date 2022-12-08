Песков перечислил цели специальной военной операции

Целями специальной военной операции являются освобождение Донбасса и других оккупированных территорий в ряде новых регионов РФ, а также демилитаризация и денацификация Украины. Об этом 8 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Одной из главных целей СВО, как это было заявлено 24 февраля, была защита людей, которые живут на востоке Украины, в Донбассе. В рамках защиты этих людей образовались эти новые территории в результате референдумов», — сказал он журналистам.

При этом о присоединении еще каких-либо земель речи, по словам Пескова, не идет, однако «в ряде новых регионов Российской Федерации есть оккупированные территории, которые еще предстоит освободить».

«Я имею в виду часть ДНР, а также то, что было присоединено, а потом было оккупировано», — уточнил пресс-секретарь президента.

Он добавил, что среди целей СВО также остаются денацификация и демилитаризация Украины.

Накануне российский лидер Владимир Путин указал, что хоть спецоперация и длительный процесс, но он приносит серьезные результаты для России, такие как расширение территории. Он отметил, что Азовское море превратилось во внутреннее море РФ.

Путин, объявляя 24 февраля о начале спецоперации по защите Донбасса, заявил, что ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что для этого РФ будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.

30 сентября по результатам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией, однако часть территорий этих регионов находится под контролем Вооруженных сил Украины.

Киев ведет военные действия против Донбасса с 2014 года.