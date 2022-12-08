В аэропорту Домодедово заработал новый сегмент пассажирского терминала

Аэропорт Домодедово открыл новый сегмент пассажирского терминала для обслуживания внутрироссийских рейсов. Планируется, что аэровокзал сможет протестировать оборудование в реальных условиях при ограниченной нагрузке, передает телеканал «Известия». Таким образом тестовый запуск обеспечит плавный переход к эксплуатации мощностей терминала для обслуживания международных рейсов.

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