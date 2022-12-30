Объективная история: главные события 2022 года

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге в Женеве 14 сентября заявил, что уже видит финишную прямую и окончание пандемии близко, однако 2 декабря он же сообщил, что эти надежды не оправдались. Тем не менее большинство стран мира отказались от коронавирусных ограничений, а некоторые защитные приспособления стали использоваться как элементы интерьера. Как, например, эти перегородки в отеле Hoshinoya Tokyo, созданные японскими мастерами