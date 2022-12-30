Объективная история: главные события 2022 года

В Казахстане после повышения с 1 января цен на сжиженный газ начались акции протеста, переросшие в массовые беспорядки. Погибли 238 человек, президент Токаев объявил о попытке госпереворота и обратился за помощью к ОДКБ
На весь экран
Фото: REUTERS/Borja Suarez
Жители острова Ла Пальма в январе продолжали разгребать последствия извержения вулкана Кумбре-Вьеха, который начал извергаться 19 сентября 2021 года и уничтожил более тысячи строений и десятки километров дорог
На весь экран
Фото: REUTERS/BILDBYRÅN/kod JM/Joel Marklund
С 6 по 22 февраля в Пекине прошли зимние Олимпийские игры
На весь экран
Фото: РИА Новости/Пресс-служба президента РФ
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по помощи Донбассу
На весь экран
Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц
С 17 апреля оппозиция в Армении начала проводить акции протеста, заявляя, что политика действующих властей угрожает государственности и безопасности страны
На весь экран
Фото: РИА Новости/Стрингер
В Прибалтике после начала спецоперации активизировалась кампания по избавлению от советского наследия. 12 мая Латвия в одностороннем порядке приостановила действие статьи 13 латвийско-российского договора, которая обеспечивала сохранность мемориальных сооружений и мест массовых захоронений. После этого начался снос мемориалов, посвященных памяти освободителей этих земель от немецко-фашистских захватчиков. Один из уничтоженных монументов — памятник Освободителям Советской Латвии и Риги
Ирак всё чаще стали накрывать песчаные бури. В начале марта из-за них была госпитализирована тысяча человек, природные катастрофы продолжались на протяжении всей весны и лета, тысячи людей обратились за медицинской помощью. Министерство окружающей среды Ирака считает, что к 2050 году страна более 300 дней в году будет проводить в песке и пыли
13 июня в Эквадоре начались массовые акции протеста коренных жителей, которые требовали от правительства остановить рост цен на топливо и падение уровня жизни. Демонстрации перешли в уличные беспорядки и столкновения с полицией. После 18 дней масштабных манифестаций представители правительства и движений коренных народов подписали соглашение об остановке протестных акций в стране
На весь экран
Фото: Getty Images/NurPhoto/Mauro Ujetto
В разгар лета Европу настигла аномальная жара и засуха. Крупнейшую в Италии реку По, на которую приходится 70% сельхозпроизводства, в июне поразила сильнейшая за последние 70 лет засуха
На весь экран
Фото: REUTERS/Fayaz Aziz
14 июня в Пакистане начались сильнейшие муссонные ливни, приведшие к разрушительным наводнениям, от них пострадали 33 млн человек
На весь экран
Фото: REUTERS/Kyodo
8 июля во время выступления в рамках предвыборной кампании в городе Нара был смертельно ранен экс-премьер Японии Синдзо Абэ
На весь экран
Фото: Getty Images/Abhishek Chinnappa
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса после масштабных антиправительственных выступлений из-за экономического кризиса, начавшихся в апреле, ушел в отставку и покинул страну 9 июля
На весь экран
Фото: REUTERS/Albert Gea
В горах неподалеку от Барселоны 17 июля вспыхнул масштабный лесной пожар, который уничтожил более тысячи гектаров посадок и сельскохозяйственных угодий
На весь экран
Фото: REUTERS/John Sibley
Температура в Лондоне 19 июля превысила +40 °C, что стало самым высоким значением за всю историю измерений
На весь экран
Фото: Росприроднадзор
20 июля московские специалисты вылетели на остров Диксон, чтобы спасти белую медведицу, у которой в пасти застряла консервная банка. Операция прошла успешно
На весь экран
Фото: REUTERS/David Swanson
«Дубовый пожар» — так назвали очередное воспламенение лесов в округе Марипоса в Калифорнии 24 июля. Огонь, по словам пожарных, вел себя очень необычно и моментально охватил большой участок, создав угрозу для древних секвой Йосемитского национального парка. Причиной такого явления специалисты назвали сочетание засухи, изменение климата и высокие температуры
На весь экран
Фото: REUTERS/Miodrag Draskic
Новый виток напряженности между Сербией и непризнанным Косово начался 1 августа, когда косовские власти заявили об окончании действия автомобильных номеров и личных документов, выданных в Сербии для проживающих на севере Косово сербов. На границах началось строительство баррикад, армия Сербии была приведена в боевую готовность. Введение запрета отложили до 1 сентября. Всё закончилось уходом сербских политиков и госслужащих из местных органов власти и дальнейшим нарастанием напряженности
На весь экран
Фото: Getty Images/Annabelle Chih
Самолет ВВС США со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси приземлился на Тайване 2 августа, несмотря на протесты китайских властей. После этого визита Китай начал масштабные военные учения со стрельбами у острова
3 августа из трещины в долине Мерадалир на исландском полуострове Рейкьянес началось излияние лавы. За год до этого рядом с этим местом извергался вулкан Фаградальсфьядль
На весь экран
Фото: REUTERS/Lisa Marie David
На Филиппины 8 августа обрушились сильнейшие за последние три года ливни, которые вызвали сильное наводнение, унесшее жизни десятков людей
На весь экран
Фото: Getty Images/Sean Gallup
Аномально жаркая погода в Европе привела к таянию знаменитых ледников в Швейцарских Альпах. Они потеряли в этом году 3 куб. км льда (более 6% от оставшегося объема), что стало рекордным показателем за всю 100-летнюю историю наблюдений. Экологи пытаются сохранить глетчеры при помощи специальных теплоотражающих покрывал
На весь экран
Фото: Getty Images/WPA Pool/Victoria Jones
Принц Чарльз после смерти королевы Великобритании Елизаветы II 8 сентября взошел на престол и стал королем Карлом III
На весь экран
Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге в Женеве 14 сентября заявил, что уже видит финишную прямую и окончание пандемии близко, однако 2 декабря он же сообщил, что эти надежды не оправдались. Тем не менее большинство стран мира отказались от коронавирусных ограничений, а некоторые защитные приспособления стали использоваться как элементы интерьера. Как, например, эти перегородки в отеле Hoshinoya Tokyo, созданные японскими мастерами
На весь экран
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Fatemeh Bahrami
В Иране 16 сентября после новости о гибели Махсы Амини, которая была задержана назидательным патрулем за «неподобающее ношение хиджаба», вспыхнули уличные протесты. В ходе беспорядков погибло более 200 человек. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назвал организаторами выступлений США и Израиль
На весь экран
Фото: Getty Images/NurPhoto/Ceng Shou Yi
На Тайване в сентябре произошло сразу два мощных землетрясения — 18-го и 19-го числа. Десятки человек пострадали, более 30 млн ощутили подземные толчки
На весь экран
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Danish Defence
В ночь на 26 сентября стало известно о подрыве российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Российский президент Владимир Путин назвал произошедшее актом международного терроризма, бенефициарами которого стали Польша, Украина и США
На весь экран
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Утром 26 сентября в школе № 88 в Ижевске произошла стрельба, в результате которой погибли 17 человек — 11 детей и шесть взрослых. 24 человека, в том числе 22 ребенка, пострадали. Мужчина, устроивший стрельбу, покончил с собой
На весь экран
Фото: Getty Images/Joe Raedle
Жертвами урагана «Иэн», обрушившегося на Флориду 28 сентября, стали 14 человек. Стихия принесла масштабные разрушения и наводнения, оставив без электричества более 2,5 млн американцев
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
30 сентября президент Владимир Путин подписал договоры о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ после прошедших на этих территориях референдумов. Воссоединение отмечала вся страна
На весь экран
Фото: Getty Images/Kevin Dietsch
Россиянка Анна Кикина вместе с астронавтами NASA Николь Манн и Джошем Кассадой, а также астронавтом Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Вакатой 5 октября отправилась на Международную космическую станцию на корабле Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX
На весь экран
Фото: REUTERS/Pablo Sanhueza
На острове Пасхи 5 октября начался лесной пожар, который повредил знаменитые каменные статуи, — часть из них были полностью разрушены, другие серьезно пострадали
На весь экран
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
8 октября рано утром на Крымском мосту был взорван грузовик. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета, погибли четыре человека. Российский президент Владимир Путин заявил, что взрыв был организован и осуществлен украинскими спецслужбами, эту версию позже подтвердили в ФСБ
На весь экран
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Dinendra Haria
Лиз Трасс, пробыв всего 45 дней на посту британского премьер-министра и успев отправить госсекретарю США Энтони Блинкену скандальную SMS It’s done после взрывов на «Северных потоках», ушла в отставку 20 октября, уступив место Риши Сунаку
На весь экран
Фото: REUTERS/ABACAPRESS.COM/Letzte Generation
Экоактивисты движения «Последнее поколение» 23 октября облили картофельным пюре картину «Стога сена» Клода Моне в музее Потсдама, а затем приклеили руки к стене рядом, чтобы привлечь внимание к угрозе климатической катастрофы
На весь экран
Фото:REUTERS/IMAGO/Wolfgang Maria Weber
Американский бизнесмен, миллиардер Илон Маск 27 октября приобрел социальную сеть Twitter. Маск провел опрос, должен ли он отказаться от поста главы компании, и назвал условие своей отставки: найти кого-то «достаточно глупого, чтобы взяться за эту работу» вместо него
На весь экран
Фото: Global look Press/AFLO/Lee Jae-Won
Страшной трагедий закончился Хеллоуин в сеульском районе Итэвон — в результате давки в ночь на 30 октября более 150 человек погибли, более 90 были ранены
На весь экран
Фото: Global Look Press/MFA Russia
В Индонезии 15-16 ноября проходил саммит G20, Россию на нем представлял министр иностранных дел Сергей Лавров
На весь экран
Фото: Getty Images/Hakan Akgun
В городе Дюздже на северо-западе Турции 23 ноября произошло землетрясение магнитудой 5,9, пострадало более 40 человек. Подземные толчки ощущались в Стамбуле, Болу, Сакарье, Анкаре, Бартыне, Коджаэли, Кютахье, Биледжике, Зонгулдаке, Бурсе и Измире
На весь экран
Фото: AP
На Яве, самом густонаселенном острове Индонезии, 4 декабря проснулся самый крупный вулкан — Семеру. Столбы вулканического пепла достигали в высоту 1500 м, от него пострадали близлежащие деревни
На весь экран
Фото: AP/Alexander Nikolskiy
Монголию 4 декабря охватили массовые протесты после того, как появилась информация о краже угля, который должен был экспортироваться в Китай. Вину протестующие возложили на коррумпированных чиновников, власти пообещали разобраться
На весь экран
Фото: Global look Press/Xinhua/Mariana Bazo
Дина Болуарте 7 декабря стала первой женщиной-президентом Перу после того, как бывший глава государства Педро Кастильо был отстранен от должности конгрессом и арестован по подозрению в совершении мятежа
На весь экран
Фото: РИА Новости/Цифра
8 декабря россиянина Виктора Бута, осужденного в США по обвинению в попытке незаконной торговли оружием и поддержке терроризма, обменяли в Абу-Даби на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Бут, который категорически отказался признать свою вину, провел в американской тюрьме 14 лет. В Москве неоднократно подчеркивали, что дело в отношении россиянина носило ангажированный характер
На весь экран
Фото: Global Look Press/SVEN SIMON/Frank Hoermann
18 декабря Аргентина стала чемпионом мира по футболу, обыграв Францию в Катаре
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные
данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные
произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация
охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет
рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются
офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.
Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.