В сборной Германии на ЧМ-2022 в Катаре произошел ряд конфликтов
В сборной Германии по футболу произошел конфликт во время чемпионата мира — 2022 в Катаре. Об этом 8 декабря сообщает таблоид Sport Bild.
По данным источника, главного тренера немцев Ханса-Дитера Флика обвинили в особом отношении к футболистам мюнхенской «Баварии», которую он тренировал до того, как возглавить сборную, отмечает «Спорт-Экспресс». В результате чего специалист не смог завоевать расположение всей команды.
Разлад в коллективе, по данным СМИ, начался с акции One Love («Одна любовь»), в рамках которой игроки должны были надеть специальные повязки в поддержку инклюзивности и против дискриминации. С самого начала такие повязки были выпущены с эмблемой флага ЛГБТ-сообщества, однако затем ФИФА изготовила новые, оставив на них только изображение сердца.
Перед матчем первого тура группового этапа с Японией игроки, обсуждая данный вопрос, разделились на два лагеря. За идею поддержать акцию с самого начали высказались игроки Мануэль Нойер и Леон Горетцка, однако многие другие ее не одобрили, указала «Газета.Ru».
Кроме того, футболисты не понимали некоторых замен, которые делал Флик по ходу турнира. Так, Марк-Андре тер Штеген и Кай Хаверц были огорчены тем, что оставались в запасе на часть игры чемпионата мира.
1 декабря сборная Германии не вышла в плей-офф на втором чемпионате мира подряд. Немецкая сборная, выступавшая в группе Е, обыграла в матче третьего тура группового этапа команду Коста-Рики (4:2). Немцы набрали в трех матчах четыре очка и заняли третье место в таблице группы.
Известно, что Ханс-Дитер Флик продолжит работу с национальной командой, несмотря на вылет с чемпионата мира.