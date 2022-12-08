Илон Маск пообещал раскрыть все случаи сокрытия важной информации в Twitter

Предприниматель Илон Маск пообещал основателю Twitter раскрыть все случаи сокрытия важной информации. Ранее Джек Дорси в своем аккаунте в соцсети призвал опубликовать всё без фильтрации и цензуры и дать людям возможность самим принять решение, передает телеканал «Известия». Стоит напомнить, что Дорси покинул пост руководителя компании Twitter в ноябре прошлого года, но сохранил в ней долю в размере 2,4%.

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