Директора школы в Нижневартовске уволили после поножовщины учеников

Директор школы в Нижневартовске, где ученик восьмого класса ранил ножом одноклассника, уволен. Об этом 8 декабря сообщили в городской администрации.

«Директор уволен в связи с происшествием в школе», — цитирует «РИА Новости» сообщение пресс-службы.

При этом информацию об увольнении классного руководителя в администрации не подтвердили и не опровергли.

Утром 6 декабря между учащимися восьмого класса школы №21 в Нижневартовске произошла драка, в ходе которой один нанес другому ножевые ранения.

Потерпевшего госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. У него зафиксировано проникающее колото-резаное ранение грудной клетки. Нападавшего также доставили в больницу с резаной раной предплечья, которую тот нанес себе сам. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Сообщалось, что оба подростка воспитываются в благополучных семьях и ранее не попадали в поле зрения правоохранителей. Как рассказала одноклассница участников конфликта, подросток, который принес в школу нож, был неконфликтным, а раненый школьник был годами задиравшим и «достававшим» всех.

Возбуждены уголовные дела по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью и о халатности. В прокуратуре региона считают, что в школе не были обеспечены безопасные условия, из-за чего на ее территории и произошло преступление.