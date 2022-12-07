Реклама
Прямой эфир
Экономика
В ноябре рост ставок на ипотеку составил до 0,5 пунктов
Мир
В ООН призвали к прекращению боевых действий на Украине
Мир
В Польше заявили об отказе Германии передавать ЗРК Patriot Украине
Общество
Роспотребнадзор сообщил о попытке дезинформации на фоне ЧС в Энгельсе
Мир
Госдеп опроверг поставки оружия Украине для ударов по России
Мир
Небензя заявил о продолжении ударов РФ по инфраструктуре Украины
Мир
В Одесской и Николаевской областях Украины объявлена воздушная тревога
Спорт
Роналду не попал в стартовый состав Португалии впервые с 2008 года
Политика
Песков опроверг наличие стоп-листа вопросов на встрече СПЧ с Путиным
Мир
Песков заявил об агрессивной работе западных спецслужб против РФ
Мир
В Белом доме воздержались от оценки попыток Киева атаковать аэродромы России
Мир
В Белом доме высказались о планах Байдена выдвигаться на второй президентский срок

Дело возбудили по факту ножевого ранения подростка в Нижневартовске

0
Фото: СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следователи в Нижневартовске возбудили уголовное дело по факту ножевого ранения восьмиклассника. Об этом во вторник, 6 декабря, говорится на сайте СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Не забуллим, но простим: со школьной травлей будут бороться искусством
В Москве показали спектакль и аудиовизуальный перформанс про издевательства в подростковой среде

Дело возбуждено в отношении 14-летнего подростка, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью.

По данным следствия, во вторник, 6 декабря, около 08:00 между учениками 8-го класса вспыхнула ссора на фоне давнего конфликта, пишет RT. Один из подростков нанес оппоненту множественные удары ножом в область туловища и других частей тела.

Потерпевшего госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, отмечает телеканал «Звезда». У него зафиксировано проникающее колото-резаное ранение грудной клетки. Нападавшего также доставили в больницу с резаной раной предплечья, которую тот нанес себе сам. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, пишет «Москва 24».

Следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего, устанавливают причины конфликта, а также достаточность мер, принятых администрацией учебного заведения для пресечения конфликтной ситуации и обеспечения безопасности учебного процесса. Кроме того, назначен комплекс судебных экспертиз.

Уточняется, что из-за ЧП учебный процесс не был приостановлен. На месте инцидента работала председатель комиссии по делам несовершеннолетних.

Как отмечает «Ридус», оба подростка воспитываются в благополучных семьях и ранее не попадали в поле зрения правоохранителей. Как рассказала одноклассница участников конфликта, подросток, который принес в школу нож, был неконфликтным, а раненый школьник был местным, годами задиравшим и «достававшим» всех.

По данным REGNUM, власти города намерены организовать после ЧП комплексные проверки в школах.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022