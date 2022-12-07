Дело возбудили по факту ножевого ранения подростка в Нижневартовске

Следователи в Нижневартовске возбудили уголовное дело по факту ножевого ранения восьмиклассника. Об этом во вторник, 6 декабря, говорится на сайте СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Дело возбуждено в отношении 14-летнего подростка, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью.

По данным следствия, во вторник, 6 декабря, около 08:00 между учениками 8-го класса вспыхнула ссора на фоне давнего конфликта, пишет RT. Один из подростков нанес оппоненту множественные удары ножом в область туловища и других частей тела.

Потерпевшего госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, отмечает телеканал «Звезда». У него зафиксировано проникающее колото-резаное ранение грудной клетки. Нападавшего также доставили в больницу с резаной раной предплечья, которую тот нанес себе сам. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, пишет «Москва 24».

Следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего, устанавливают причины конфликта, а также достаточность мер, принятых администрацией учебного заведения для пресечения конфликтной ситуации и обеспечения безопасности учебного процесса. Кроме того, назначен комплекс судебных экспертиз.

Уточняется, что из-за ЧП учебный процесс не был приостановлен. На месте инцидента работала председатель комиссии по делам несовершеннолетних.

Как отмечает «Ридус», оба подростка воспитываются в благополучных семьях и ранее не попадали в поле зрения правоохранителей. Как рассказала одноклассница участников конфликта, подросток, который принес в школу нож, был неконфликтным, а раненый школьник был местным, годами задиравшим и «достававшим» всех.

По данным REGNUM, власти города намерены организовать после ЧП комплексные проверки в школах.