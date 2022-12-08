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Военный эксперт рассказал о значении зимней кампании для исхода СВО

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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В военном плане многое будет решать зимняя кампания, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

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Так он прокомментировал высказывание президента РФ Владимира Путина на встрече с членами Совета по правам человека о том, что специальная военная операция — это длительный процесс.

«По итогам зимней кампании можно будет судить о продолжении СВО. Но рано или поздно военная составляющая закончится. Вместе с ней будет решена проблема демилитаризации. Самым сложным будет вопрос денацификации. Прощать откровенных преступников и садистов, как это сделали в 1955 году в СССР, нельзя. Присоединение четырех областей показало, что это единственно правильное решение. Россия будет двигаться по пути: освобождаем, присоединяем, возрождаем. И понятно, что на это надо время», — рассказал Леонков.

Кроме того, он отметил, что экономическое возрождение регионов также является длительным процессом.

Владимир Путин, обсуждая 7 декабря на встрече с членами Совета по правам человека вопрос о сроках специальной военной операции, сказал, что она может занять длительное время. При этом, по его словам, значимым результатом СВО для России является присоединение к стране новых территорий.

«Что касается длительного процесса результатов СВО, то, конечно, это длительный процесс может быть. <...> Появились новые территории. Ну вот, и такой значимый результат для России», — сказал Путин.

Президент добавил, что Азовское море стало внутренним морем России. Но самое главное, по его словам, — это люди, которые проживают на новых территориях.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

СВОе время: как зимняя кампания повлияет на исход спецоперации

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