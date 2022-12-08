Россиян предупредили о мошеннической схеме с оформлением банковских карт

В Сети стали предлагать помощь с оформлением ссуд людям с плохой кредитной историей. «Известия» ознакомились с одним из таких ресурсов. На нем обещают, что помогут получить заем до 8 млн рублей по сниженной ставке 4,4% годовых, несмотря на текущие просрочки и кредитную нагрузку. Также гражданину не придется предоставлять обеспечение по кредиту и подтверждать доход.

«Известия» связались по почте с контактным лицом, указанным на сайте. Собеседница, которая представилась Валерией, сообщила, что для подтверждения дохода гражданина «проведут по банку в качестве зарплатного клиента», открыв карту, на которую в течение последних шести месяцев якобы регулярно начислялись деньги от работодателя.

Для якобы оформления зарплатной карты у граждан просят копию трудовой книжки и справку 2-НДФЛ. Затем, непосредственно для получения кредита, требуется предоставить фото паспорта, СНИЛС и ИНН. После этого, как обещают на сайте, гражданин сможет получить долгожданные деньги.

«Паспортные данные, СНИЛС и ИНН, которые просят злоумышленники якобы для оформления карты и выдачи займа — это уникальные идентификаторы гражданина. Например, паспортные данные чаще всего используются для серийного оформления подложных онлайн-займов. Номер СНИЛС облегчает возможность доступа к аккаунтам без двойной аутентификации на портале Госуслуг и даже получения доступа к пенсионным накоплениям», — предупредила руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Туда ссуда: мошенники обещают займы россиянам с плохой кредитной историей