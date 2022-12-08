Банки запустили новогодние акции на продукты и услуги

Российские банки начали охоту за 13 зарплатами и бонусами россиян, запустив новогодние акции, показал опрос «Известий» среди крупных игроков рынка.

В этом сезоне акций по сберегательным продуктам оказалось больше, чем по кредитным. Так, открыть вклад с доходностью выше ключевого показателя ЦБ (7,5%) предлагают три кредитные организации. С 23 ноября запущен новый депозит, ставка по которому составляет 8% годовых при размещении средств на 13 месяцев, сообщили в «Открытии». В ВТБ поделились, что с начала ноября запустил депозит на три года с доходностью до 9,5%. Также оформить вклад на полтора года под 8% на сумму от 10 тыс. до 1 млрд рублей предлагают в «Почта Банке».

Выгодный кредитный продукт из 30 опрошенных банков готовы предложить лишь в двух. В частности, опцию по ипотеке со льготным периодом запускают в «Зените». Первые три месяца клиенту будет предоставлена отсрочка по платежу основного долга, а по процентам — начисляться по ставке от 4,99% годовых, пояснили там. Предложение действует до 31 декабря и только на собственные ипотечные программы банка. Тогда как Абсолют Банк рассматривает возможность проведения акции по ипотеке в новогодние каникулы, сообщили в организации: клиентам в эти дни может быть предоставлена скидка в размере 0,5 п.п. от действующей ставки при совершении сделки в эти же даты.

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Ловись, скидка: банки начали заманивать клиентов новогодними акциями