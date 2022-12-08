Военные хирурги МО РФ спасли жизнь утратившего часть лица военного

В Военно-морской клинический госпиталь Минобороны РФ в Севастополе в тяжелом состоянии без сознания был доставлен военнослужащий, получивший в ходе спецоперации обширное ранение головы, в результате которого была утрачена значительная часть лица и шеи, сообщили в военном ведомстве 8 декабря.

«К нам в госпиталь поступил больной в тяжелом состоянии с диагнозом — взрывная травма, острое кровотечение, отрыв верхней и нижней челюсти, отрыв мягких тканей полости рта, подбородка, щечной области с дефектом гортанной глотки», — рассказал старший ординатор отделения челюстно-лицевой хирургии, капитан медицинской службы Станислав Латуха.

Отмечается, что военные врачи остановили кровотечение и для восстановления функции речи, глотания и дыхания выполнили протезирование гортани. Кроме того, выполнена мягкотканая пластика пояса носа, полости рта, твердого и мягкого неба. Смоделирован язык, после заживания восстановится его чувствительность.

Из Крыма пациент доставлен в Москву в Главный военный клинический госпиталь им. Н.Н.Бурденко, где в настоящее время проходит комплекс реконструктивных операций.

«Поскольку теперь, когда первое дело сделано, самое важное — жизнь спасена, необходимо сделать всё для того, чтобы вернуть этого пациента к жизни, к социуму, по возможности, к службе», — заявил начальник Центра челюстно-лицевой хирургии и стоматологии ГВКГ им. Н.Н. Бурденко полковник медицинской службы Сергей Терещук.

В результате ранения у пациента сформировался дефект обеих челюстей, губ, дна полости рта, правой щеки и поднижнечелюстной области справа, перелом правого скулоглазничного комплекса со смещением.

По данным мультиспиральной компьютерной томографии военными врачами госпиталя Бурденко были построены трехмерные модели костей лицевого скелета.

Для создания новой челюсти планировалось использовать трансплантат из малоберцовой кости, трехмерную модель которого переместили в дефект нижней челюсти и изогнули в соответствии с контурами «донорской» челюсти.

После этого создали модель индивидуальной титановой реконструктивной пластины, которая потом была напечатана на 3D принтере. Дополнительно создан имплантат в область дна глазницы, которое было полностью разрушено. Он создан таким образом, чтобы поддерживать глаз и фиксировать структуры скулоглазничного комплекса в правильном положении. Для выполнения операции были виртуально созданы и напечатаны на 3D принтере хирургические шаблоны для формирования трансплантата из малоберцовой кости.

На завершающих этапах реконструктивных операций будет выполнена эстетическая коррекция лица, и установлены дентальные импланты. Как отметили в военном ведомстве, благодаря военным хирургам, военнослужащий будет адаптирован в обществе, он сможет разговаривать, питаться, говорить, будет сохранена мимика. Более того, после полного восстановления здоровья военнослужащий, при его желании даже сможет продолжить военную службу.

Ранее, 3 декабря, военные врачи рассказали о специфике работы в зоне спецоперации. Отмечается, что им нельзя поддаться панике, тревоге, нужно быть собранными. Также важна согласованность действий всех, начиная от санитара и заканчивая врачом.

До этого, 10 ноября, бригада хирургов из Центрального военного клинического госпиталя Минобороны России им. П.В. Мандрыка провела уникальную операцию по извлечению неразорвавшегося снаряда из тела российского военнослужащего.

Бывший главный хирург Министерства обороны СССР, генерал-майор, профессор Павел Брюсов рассказал «Известиям», что, проводя подобные операции, хирурги рискуют и своей жизнью, и жизнью пациента.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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