Вокзалы Приволжья подготовили к зиме

Все вокзалы Приволжской магистрали подготовили к работе зимой. Об этом в среду, 7 декабря, пишет «Астрахань-24».

Речь идет о центральных вокзалах Астрахани, Саратова и Волгограда, а также о 12 малых вокзалах.

Так, были проведены работы по содержанию систем водоснабжения, вентиляции и инженерного оборудования. Также были опрессованы системы теплоснабжения.

На вокзалы доставили средства для обработки платформ и площадей от снега и наледи. Отмечается, что чистить их будут 17 единиц спецтехники. Работников компаний, которые будут привлекаться к очистке от снега, обеспечили всем необходимым. Они также прошли специальное обучение.

Ранее, 2 декабря, сообщалось, что в Ставрополе фонтаны перешли на зимний режим работы — на объектах включили иллюминацию.