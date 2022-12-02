Фонтаны в Ставрополе перешли на зимний режим работы

В Ставрополе фонтаны перешли на зимний режим работы — на объектах включили иллюминацию. Об этом 1 декабря сообщил глава горадминистрации Иван Ульянченко.

«Самые главные фонтаны Ставрополя давно уже стали любимой фотолокацией. Сегодня они засияли яркой зимней иллюминацией, которая каждый вечер будет радовать глаз до самой весны», — рассказал градоначальник.

Как уточняет NewsTracker, после завершения летнего сезона специалисты подготовили фонтаны к зиме, вычистив чаши и продув форсунки и трубки. На главных городских фонтанах были установлены металлические конструкции с тысячами лампочек, предназначенных для имитации струй в зимнее время.

Иллюминация смонтирована на фонтанах на Александровской площади, на Крепостной горе, на площади Князя Владимира и других.

24 ноября стало известно о завершении установки световых инсталляций на фонтанах в Ставрополе. Тогда же сообщалось, что фонтан «Ангел» зимой будут украшать 28 световых струй.