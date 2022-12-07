Ребенок пострадал в ДТП в Тольятти

Четырехлетний ребенок пострадал в результате ДТП в Автозаводском районе Тольятти. Об этом в среду, 7 декабря, пишет НИА «Самара» со ссылкой на региональное управление МВД.

Как говорится в материале, 38-летняя водитель Kia наехала на припаркованный справа по ходу движения автомобиль ВИС. В результате травмы получила маленькая девочка — пассажирка Kia.

Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее, 30 ноября, в Трусовском районе Астрахани произошло ДТП с участием маршрутки и пожарной машины, в результате чего один человек погиб и 11 пострадали.