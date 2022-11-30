Один погиб и 11 пострадали в ДТП с маршруткой и пожарной машиной

В среду, 30 ноября, в Трусовском районе Астрахани произошло ДТП с участием маршрутки и пожарной машины, в результате чего один человек погиб и 11 пострадали. Об этом в среду, 30 ноября, сообщили в УМВД России по Астраханской области.

«На перекрестке переулка Ишимбаевский и улицы Комсомольская произошло столкновение специального автомобиля противопожарной службы «КамАЗ» и маршрутного такси «Газель», — сообщается в Telegram-канале регионального управления МВД.

Отмечается, что в маршрутном такси находилось девять человек. В пожарном спецтранспорте находились три работника ГКУ «Волгоспас».

«В результате ДТП пострадали 11 человек, в том числе трое несовершеннолетних. Один сотрудник противопожарной службы погиб на месте происшествия. Все пострадавшие госпитализированы», — говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции и Следственного управления УМВД России по Астраханской области продолжают устанавливать обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

28 ноября три человека пострадали в ДТП с маршруткой в Нижнем Новгороде. По данным ГИБДД, 54-летний водитель автобуса «ПАЗ», следовавшего по маршруту Т-45, нарушил правила расположения на проезжей части. В результате транспортное средство врезалось в машину Mazda, которая выполняла разворот.