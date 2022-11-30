Реклама
Прямой эфир
Мир
В США заявили о решимости Байдена военным путем помешать Ирану получить ядерное оружие
Мир
Постпредство РФ назвало уроком для всех готовность ЕС украсть финрезервы
Экономика
Эксперт увидел попытки Польши сорвать переговоры ЕС по потолку цен на нефть
Мир
В ДНР сочли озвученные ЕК данные о потерях ВСУ правдивыми
Мир
Reuters сообщило о ликвидации лидера ИГ
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам приостановить выселение должников
Мир
В Раде заявили о невозможности восстановить энергосистему Украины этой зимой
Мир
Вашингтон объяснил нежелание поставлять Киеву оружие большей дальности
Экономика
Bloomberg узнало об обсуждении в ЕС потолка цен на нефть из РФ в $60
Мир
Министр инфраструктуры Украины Кубраков подал в отставку
Общество
Песков не подтвердил запрет на выезд за границу сотрудникам администрации президента
Спорт
Франция на ЧМ-2022 впервые в истории проиграла Тунису

Один погиб и 11 пострадали в ДТП с маршруткой и пожарной машиной

0
Фото: t.me/umvd_ast
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В среду, 30 ноября, в Трусовском районе Астрахани произошло ДТП с участием маршрутки и пожарной машины, в результате чего один человек погиб и 11 пострадали. Об этом в среду, 30 ноября, сообщили в УМВД России по Астраханской области.

Край неопасный: в каких регионах растет статистика ДТП
В ГИБДД подвели итоги аварийности с начала года

«На перекрестке переулка Ишимбаевский и улицы Комсомольская произошло столкновение специального автомобиля противопожарной службы «КамАЗ» и маршрутного такси «Газель», — сообщается в Telegram-канале регионального управления МВД.

Отмечается, что в маршрутном такси находилось девять человек. В пожарном спецтранспорте находились три работника ГКУ «Волгоспас».

«В результате ДТП пострадали 11 человек, в том числе трое несовершеннолетних. Один сотрудник противопожарной службы погиб на месте происшествия. Все пострадавшие госпитализированы», — говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции и Следственного управления УМВД России по Астраханской области продолжают устанавливать обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

28 ноября три человека пострадали в ДТП с маршруткой в Нижнем Новгороде. По данным ГИБДД, 54-летний водитель автобуса «ПАЗ», следовавшего по маршруту Т-45, нарушил правила расположения на проезжей части. В результате транспортное средство врезалось в машину Mazda, которая выполняла разворот.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022