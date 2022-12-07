Почти 300 тыс. жителей Орловской области сделали прививку от гриппа

В Орловской области почти 300 тыс. жителей сделали прививку от гриппа. Об этом в среду, 7 декабря, пишет InfoOrel.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Отмечается, что среди привитых — около 68 тыс. детей.

В ведомстве подчеркнули, что сейчас все зарегистрированные случаи гриппа на территории области выявлены у граждан, которые не сделали прививку.

Ранее главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков предупредил о риске заболеть гриппом из-за отсутствия коллективного иммунитета. По его словам, пока в течение двух лет в мире бушевала пандемия COVID-19, иммунная система человека «забыла», как вести себя с вирусом гриппа.