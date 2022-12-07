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Суд признал законным 22-летний срок Сафронову по делу о госизмене

Суд признал законным приговор журналисту Сафронову, осужденному на 22 года за госизмену
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Первый апелляционный суд общей юрисдикции на заседании в среду, 7 декабря, признал законным приговор журналисту Ивану Сафронову, осужденному на 22 года колонии за госизмену. Об этом сообщает корреспондент «Известий».

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Решено оставить приговор Московского городского суда от 5 сентября 2022 года без изменений. Таким образом, судом отклонена апелляция защиты Сафронова, которая просила отменить приговор журналисту и вынести взамен него оправдательный.

Теперь приговор вступил в законную силу и подлежит исполнению: в ближайшее время Сафронова могут этапировать к месту отбывания наказания.

5 сентября Мосгорсуд признал Сафронова виновным в государственной измене и назначил ему наказание в виде 22 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 500 тыс. рублей. Также суд назначил журналисту два года ограничения свободы в качестве дополнительного наказания.

После этого представитель Кремля Дмитрий Песков назвал приговор Сафронову «очень суровым». Он указал на то, что он должен признать вину, чтобы попросить помилование у президента.

При этом глава государства Владимир Путин 7 сентября заявил, что суд посчитал приведенные следствием доводы доказанными и вынес приговор, которой адвокаты всегда могут опротестовать.

Журналист и бывший советник генерального директора «Роскосмоса» Сафронов был задержан 7 июля 2020 года. По данным ФСБ, он сотрудничал с одной из спецслужб НАТО. Как подчеркнули в ведомстве, он передавал секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве и обороне РФ.

Свою вину Сафронов не признал.

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