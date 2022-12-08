Москвичи назвали ожидаемый доход в 2023 году

Жители Москвы рассказали, какие доходы ожидают в 2023 году. Так, средний ожидаемый доход жителей столицы составил 89,4 тыс. рублей, а идеальный доход — 154,3 тыс. рублей. Такие данные следуют из результатов исследования сервиса «Работа.ру», поступившего в распоряжение «Известий».

При этом размер ожидаемого дохода различается в зависимости от сферы занятости. Самые высокие ожидания наблюдаются у работников отраслей телекома (131,9 тыс. рублей), транспорта и логистики (113,5 тыс. рублей), строительства (103,4 тыс. рублей), а также маркетинга, рекламы и PR (100 тыс. рублей).

Самый высокий размер идеального дохода также отмечали в сфере IT (240,5 тыс. рублей). На втором месте оказались работники бухгалтерии (158,8 тыс. рублей), далее — специалисты в сферах банков и финансов (149,1 тыс. рублей), строительства (148,6 тыс. рублей) и транспорта (146,7 тыс. рублей).

Различия ожидаемого и идеального доходов в зависимости от отрасли работы составили от 13% до 82%. Наибольшее различие заметно в сферах IT и телекома (82%), ретейла и торговли (82%), охраны и безопасности (77%), бухгалтерии (75%) и в индустрии красоты (70%).

Наименьшие различия ожидаемого и идеального уровней дохода наблюдаются в отраслях общественного питания (13%), недвижимости (27%), транспорта (29%), маркетинга (30%), а также управления персоналом (40%).

18 ноября «Известия» сообщали, что приглашения на собеседование в октябре этого года получили 317 тыс. кандидатов от 45 лет — это рекордный показатель с начала 2021 года. Согласно статистике hh.ru, в этот период были особенно востребованы соискатели зрелого возраста в сферах автобизнеса, страхования, транспорта и логистики, безопасности и строительства.