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​​​​​​​Работодатели стали активно набирать сотрудников 45+

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Приглашения на собеседование в октябре этого года получили 317 тыс. кандидатов от 45 лет — это рекордный показатель с начала 2021-го, следует из статистики hh.ru (есть у «Известий»).

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В этот период были особенно востребованы соискатели зрелого возраста в сферах автобизнеса, страхования, транспорта и логистики, безопасности и строительства, отметили в пресс-службе сервиса. При этом в октябре по сравнению с предыдущим месяцем число кандидатов 45+, которых позвали на интервью, увеличилось на 9,2 тыс., или 3%.

Кроме того, в октябре 2022-го по сравнению с тем же месяцем 2021-го на 71,3 тыс., или на 29%, больше кандидатов зрелого возраста были приглашены на собеседование, следует из статистики HeadHunter. Максимальный прирост заметен в сферах фитнеса и красоты (+71,4%), PR и рекламы (+71,2%), инвестиций и консалтинга (+69%), менеджмента (+53%), транспорта и логистики (+52%).

Между тем выросла доля сотрудников 45+ в традиционно «мужских» профотраслях, рассказали в сервисе SuperJob. В топе профессии слесаря механосборочных работ (+14 п.п.), водителя грузовика (+11 п.п.), инженера-проектировщика (+11 п.п.) и электрогазосварщика (+9 п.п.).

Во ВНИИ труда связывают тенденцию «взросления» кадров с демографическим спадом 90-х.

Всё меньший процент молодежи на рынке труда, а также частичная мобилизация склоняют работодателей к тому, чтобы смотреть в сторону кадров из старшего поколения, считает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Возраст уже тот: работодатели активизировали найм сотрудников 45+

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