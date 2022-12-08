70% россиян готовы взять ипотеку на первое жилье

В России 70% жителей городов-миллионников позитивно относятся к возможности приобрести свою первую квартиру или дом с помощью ипотечного кредита. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования ВТБ и ВЦИОМ, с которыми ознакомились «Известия» 8 декабря.

Среди молодежи 56% выразили мнение, что минимум половину стоимости первого жилья должны оплачивать родители, в каждой третьей семье готовы помогать своим детям безвозмездно. Оба поколения считают приемлемой суммой первой ипотеки примерно в 4 млн рублей, рассказали аналитики.

Кроме того, исследование показало, что свое жилье у молодых людей в российских городах-миллионниках в среднем появляется в 26 лет, в то время как у старшего поколения первая покупка случилась уже после 30. 16% опрошенных молодых людей, среди которых в основном респонденты студенческого возраста, предпочитают арендовать недвижимость.

Каждый третий участник опроса отмечает, что поддержка со стороны родителей может соответствовать первоначальному взносу по ипотеке. В то же время есть и те, кто считает материальную помощь неприемлемой (6% опрошенных родителей и 5% молодежи), уточнили эксперты.

Как сообщалось накануне, процентные ставки в ряде банков в ноябре увеличились до 0,5 п.п. Как следует из данных финансового маркетплейса «Сравни», увеличение показателей началось еще в конце сентября. Как рассказали «Известиям» эксперты, тренд на рост ставок сохранится, пока на рынке остается неопределенность.