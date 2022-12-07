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В ноябре рост ставок на ипотеку составил до 0,5 пунктов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В ноябре процентные ставки в ряде банков увеличились до 0,5 п.п., следует из данных финансового маркетплейса «Сравни».

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Их рост начался в конце сентября, когда после объявления частичной мобилизации были приняты законы о кредитных каникулах и списании долгов погибших в зоне спецоперации граждан.

Тенденция с повышением ставок идет вразрез с изменением ключевой ЦБ. Размер последней в конце октября регулятор сохранил на уровне 7,5%. До этого ее подняли до 20% в конце февраля, а затем снизили шесть раз подряд.

Всего, по данным маркетплейса, в ноябре 39 банков скорректировали ставки на ипотечные программы. Из них 29, в том числе игроки из рейтинга топ-30, пересмотрели их в сторону увеличения. Диапазон повышения составил 0,1–0,5 п.п. Оставшиеся снизили проценты диапазоне от 0,2 до 1,7 п.п., рассказали в «Сравни», не уточнив наименование банков, поменявших условия кредитования.

Ставки по ипотеке в ноябре увеличили «Открытие», ВТБ, ПСБ, Газпромбанк и другие организации, заявил «Известиям» источник, близкий к банковскому сектору. Он уточнил: повышение процентов в этих организациях коснулось отдельных программ.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Повышай и властвуй: ипотека в ноябре снова подорожала

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