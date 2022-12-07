Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден не смог произнести название наночипов во время выступления в Аризоне
Армия
МО сообщило об уничтожении более 130 солдат ВСУ на краснолиманском направлении
Мир
Более 70 ракет HIMARS уничтожены при ударе по складу в Кривом Роге
Мир
Глава МО Сербии назвал ситуацию на севере Косово взрывоопасной
Армия
Военные РФ поразили пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области
Экономика
ТЦ в Москве могут опустеть на 20% в 2023 году
Мир
Лавров указал на возрождение в Германии «чувства превосходства» на фоне русофобии
Мир
Грушко предрек провал попыткам США исключить Россию из G20
Мир
Экоактивисты облили краской вход в театр «Ла Скала» в Милане
Мир
СБУ проводит проверки на объектах УПЦ в ряде областей Украины
Мир
Лавров заявил о вероятности расширения БРИКС до 15–17 стран
Авто
В РСА предложили увеличить штраф за отсутствие ОСАГО
Сюжет:

Жители Земли смогут увидеть три астрономических события 8 декабря

Покрытие Марса Луной произойдет 8 декабря
0
Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Saqib Majeed
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Утром в четверг, 8 декабря, жители Земли смогут увидеть сразу три астрономических события — полнолуние, противостояния Марса и его покрытие Луной. Об этом в среду сообщили в Московском планетарии.

Будь готов: какие задачи стоят перед российской космонавтикой
Насколько реальны планы высадки на Луну

«Все три явления произойдут утром, практически в одно время с 7:00 до 9:00 по московскому времени», — сообщило учреждение в своем Telegram-канале.

Затмение Марса полной Луной — это сблизившиеся Земля и Марс, которые выстраиваются в одну линию с Солнцем. В этой точке Красная планета окажется в 8:35 мск, находясь в 82,2 млн км от Земли.

Как отмечают специалисты планетария, это уникальное событие, поскольку покрытие совпадет с моментом противостояния, Луна будет полной, а видимые размеры и блеск Марса — максимальными за два года.

Более того, Марс будет закрыт Луной с 5:16 до 9:13 мск. Это будет видно из северных и восточных регионов России, за исключением юго-востока, где Луна и Марс уже находятся за горизонтом.

Противостояния Марса происходят примерно каждые два года. Если Марс приближается к Земле ближе, чем на 60 млн км, то такие противостояния называют великими. Чаще всего они случаются раз в 15-17 лет.

В мае сотрудники национального центра космических исследований во Франции сообщили о беспрецедентной сейсмической активности на Марсе. Аудиозапись землетрясения магнитудой пять баллов была обнародована на сайте агентства в четверг, 12 мая.

Предполагается, что запись вибраций, сделанная космическим аппаратом NASA Insight, поможет ученым в исследовании Марса. Расшифровка аудио позволяет изучить график колебаний и получить новую информацию о подземной структуре планеты.

В феврале NASA анонсировало, что займется разработкой ракеты для получения грунта с Марса. Агентство уже заключило контракт с американской авиастроительной корпорацией Lockheed Martin. Для доставки образцов потребуется три космических аппарата. Первый марсоход осуществил посадку в районе кратера Езеро почти год назад. Задача аппарата — собрать грунт и оставить на поверхности планеты. Затем другое устройство заберет образцы и поместит их в ракету, созданную NASA.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022