Жители Земли смогут увидеть три астрономических события 8 декабря

Утром в четверг, 8 декабря, жители Земли смогут увидеть сразу три астрономических события — полнолуние, противостояния Марса и его покрытие Луной. Об этом в среду сообщили в Московском планетарии.

«Все три явления произойдут утром, практически в одно время с 7:00 до 9:00 по московскому времени», — сообщило учреждение в своем Telegram-канале.

Затмение Марса полной Луной — это сблизившиеся Земля и Марс, которые выстраиваются в одну линию с Солнцем. В этой точке Красная планета окажется в 8:35 мск, находясь в 82,2 млн км от Земли.

Как отмечают специалисты планетария, это уникальное событие, поскольку покрытие совпадет с моментом противостояния, Луна будет полной, а видимые размеры и блеск Марса — максимальными за два года.

Более того, Марс будет закрыт Луной с 5:16 до 9:13 мск. Это будет видно из северных и восточных регионов России, за исключением юго-востока, где Луна и Марс уже находятся за горизонтом.

Противостояния Марса происходят примерно каждые два года. Если Марс приближается к Земле ближе, чем на 60 млн км, то такие противостояния называют великими. Чаще всего они случаются раз в 15-17 лет.

В мае сотрудники национального центра космических исследований во Франции сообщили о беспрецедентной сейсмической активности на Марсе. Аудиозапись землетрясения магнитудой пять баллов была обнародована на сайте агентства в четверг, 12 мая.

Предполагается, что запись вибраций, сделанная космическим аппаратом NASA Insight, поможет ученым в исследовании Марса. Расшифровка аудио позволяет изучить график колебаний и получить новую информацию о подземной структуре планеты.

В феврале NASA анонсировало, что займется разработкой ракеты для получения грунта с Марса. Агентство уже заключило контракт с американской авиастроительной корпорацией Lockheed Martin. Для доставки образцов потребуется три космических аппарата. Первый марсоход осуществил посадку в районе кратера Езеро почти год назад. Задача аппарата — собрать грунт и оставить на поверхности планеты. Затем другое устройство заберет образцы и поместит их в ракету, созданную NASA.