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На Марсе зафиксировали землетрясение магнитудой 5 баллов

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Фото: depositphotos.com
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Сотрудники национального центра космических исследований во Франции сообщили о беспрецедентной сейсмической активности на Марсе. Аудиозапись землетрясения была обнародована на сайте агентства в четверг, 12 мая.

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«В ночь на четверг, 5 мая, на поверхности Марса было зафиксировано самое мощное землетрясение из тех, что были известны до сих пор. Магнитуда составила 5 баллов по шкале Рихтера — это рекордный показатель после 4,2-балльного толчка в августе 2021 года», — говорится в публикации.

Предполагается, что запись вибраций, сделанная космическим аппаратом NASA Insight, поможет ученым в исследовании Марса. Расшифровка аудио позволяет изучить график колебаний и получить новую информацию о подземной структуре планеты.

«Оперативные команды прикладывают все усилия для того, чтобы высокочувствительный сейсмометр мог записывать высококачественные данные как можно дольше. Так что, если Марс снова заговорит с нами, мы готовы выслушать его», — отметил Шарль Яна, руководитель проекта Insight.

Ранее, 8 февраля, стало известно, что NASA займется разработкой ракеты для получения грунта с Марса. Космическое агентство уже заключило контракт с американской авиастроительной корпорацией Lockheed Martin. Для доставки образцов потребуется три космических аппарата. Первый марсоход осуществил посадку в районе кратера Езеро почти год назад. Задача аппарата — собрать грунт и оставить на поверхности планеты. Затем другое устройство заберет образцы и поместит их в ракету, созданную NASA.

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