Отца Филиппа Киркорова госпитализировали в Москве

Народного артиста России Бедроса Киркорова, отца певца Филиппа Киркорова, экстренно госпитализировали в московскую клинику. Об этом 7 декабря сообщил источник «Известий».

По предварительным данным, у 90-летнего Киркорова-старшего обнаружен пневматорокс — скопление воздуха в плевральной полости легких.

Подробности о состоянии артиста пока неизвестны. Его сын Филипп пока никак не комментировал информацию о госпитализации отца.

В апреле Бедрос Киркоров попал в реанимацию 3-го Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского с диагнозом «хроническая сердечная недостаточность». Отмечалось, что его состояние было тяжелым. Его лечением занимался врач-кардиохирург, директор института Вишневского Амиран Ревишвили.

В прошлом году артиста лечили в том же медучреждении. Тогда сообщалось, что у Киркорова-старшего есть проблемы с сердцем, госпитализация была плановой, ему назначили курс консервативной терапии.

Бедрос Киркоров — болгарский, советский и российский эстрадный певец. В 2012 году был удостоен звания народного артиста России.