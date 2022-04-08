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Бедрос Киркоров попал в реанимацию

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В Москве госпитализировали народного артиста России Бедроса Киркорова, отца знаменитого эстрадного исполнителя Филиппа Киркорова. Певец попал 8 апреля в реанимацию с диагнозом «хроническая сердечная недостаточность». Информацию о госпитализации подтвердил РБК представитель Филиппа Киркорова.

«Да, это правда. Бедрос попал в реанимацию. Состояние тяжелое. Но профессор Амиран Шотаевич Ревишвили делает всё для спасения жизни. Это случилось прямо в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Молимся, что придет благая весть по здоровью Бедроса, надеемся, что всё обойдется. Верим в чудесное выздоровление и в лечащие руки великого доктора Ревишвили Амирана Шотаевича — врач-кардиохирург, директор института Вишневского», — сообщил представитель.

Мужчину отправили в 3-й Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского.

В прошлом году артиста лечили в том же медучреждении. Тогда сообщалось, что у 89-летнего Киркорова-старшего есть проблемы с сердцем, госпитализация была плановой, ему назначили курс консервативной терапии.

Бедрос Киркоров — болгарский, советский и российский эстрадный певец. В 2012 году был удостоен звания народного артиста России.

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