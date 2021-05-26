Бедрос Киркоров госпитализирован в Москве
В Москве госпитализировали народного артиста России Бедроса Киркорова, отца знаменитого эстрадного исполнителя Филиппа Киркорова, сообщает РЕН ТВ в среду, 26 мая.
По данным телеканала, госпитализация была плановой, так как у 88-летнего Киркорова-старшего есть проблемы с сердцем. Мужчине назначили курс консервативной терапии.
Ранее Бедрос Киркоров проходил плановое обследование в больнице в апреле. Он находился в Центре имени Вишневского, однако к нему никого не пускали из-за действующих карантинных мер.
Бедрос Киркоров — болгарский, советский и российский эстрадный певец. В 2012 году был удостоен звания народного артиста России.