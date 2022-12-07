Выбраться из трясины

Многие детали антитрамповской кампании были известны и ранее, однако в настоящее время, в связи с покупкой Twitter самым богатым человеком планеты Илоном Маском, именно в недрах этой компании находят новые конкретные факты и имена тех, кто стоял за грязными политическими технологиями.

Оказывается, ведущий юрист Twitter Джеймс Бейкер (не путать с бывшим Госсекретарем) замешан не только в замалчивании сенсационной истории о компрометирующем содержимом ноутбука Хантера Байдена, но и в расследовании ФБР о так называемом сговоре Трампа с Россией с целью выиграть президентские выборы 2016 года.

Джеймс Бейкер, который с июня 2020 года занимал посты заместителя главного юрисконсульта и вице-президента Twitter, до этого четыре года проработал главным юристом ФБР. Маск предоставил доступ к файлам независимому журналисту Мэтту Таибби, который опубликовал внутренние электронные письма. В них принималось решение о блокировке множества компрометирующей информации в ноутбуке Хантера, включающей обвинения в адрес Джо Байдена — в то время кандидата от Демократической партии на пост президента.

Маск пообещал опубликовать больше электронных писем от руководителей Twitter, касающихся всех их действий, которые будут расследоваться в палате представителей. Напомню, в ней уже в начале января большинство получат республиканцы. При этом Джеймс Комер, который будет возглавлять комитет палаты представителей по надзору, уже пообещал в скором времени пригласить сотрудников Twitter на беседу в конгресс.

Впрочем, первая голова уже полетела, когда Джеймс Бейкер был уволен из компании и буквально выведен охраной из офиса. Однако один из главных участников этого скандала — Хантер Байден, кажется, не очень переживает по поводу происходящего. Его финансовые махинации тянут на большой уголовный срок, но пока это никак не отражается на его статусе. Сын президента не без основания рассчитывает, что папа его прикроет. Джо Байден не устает повторять, что гордится своим сыном, а тот, в свою очередь, по-прежнему остается постоянным гостем в Белом доме. К слову, заметили его и на торжественном ужине, который был организован в честь визита в США французского лидера Эммануэля Макрона.

Кстати, все антитрамповские деятели, включая самого Байдена, пытались обвинить российских хакеров во внедрении в ноутбук Хантера большей части компромата, но тут уже даже поддерживающая демократов пресса отвергла эти домыслы, признав: все материалы принадлежат Хантеру.

Именно на фоне этого скандала и недавних выборов возникает вопрос, как всё это может повлиять на внешнюю политику США, особенно в отношении России. К сожалению, с победой республиканцев не следует рассчитывать на какое-то значительное улучшение диалога между Вашингтоном и Москвой.

Несмотря на то что Джо Байдену могут объявить импичмент или потребовать наказание для его сына Хантера, республиканцы пока не готовы остановить конфликт на Украине. Увы, но главная цель Вашингтона — ослабить РФ — имеет двухпартийную поддержку. Конечно, в конгрессе есть «диссиденты», но пока их числа явно недостаточно для преодоления вето президента.

Есть ли возможность выбраться из этой трясины? Ответ — есть, и, как бы иронично это не звучало, это приверженность демократии, но не фальшивой, о которой постоянно твердят политики и СМИ, а настоящей, то есть власти народа.

Согласно недавним опросам общественного мнения, более 70% американцев считают, что страна идет неверным путем. При этом среди 10 главных для них проблем: экономика, владение оружием, преступность, здравоохранение, правила голосования, образование, ситуация вокруг Верховного суда, тема абортов, энергетическая политика и иммиграция. Украина в этом списке вообще не значится.

Если это так, то члены конгресса, которые действительно верят в настоящую демократию, соберут достаточно голосов, чтобы изменить политику Байдена по продолжению украинского конфликта. К большому сожалению, на английском языке такие мечтания зачастую называют wishful thinking — принятие желаемого за действительное.

Автор — политолог, президент Американского университета в Москве

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