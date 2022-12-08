Стилист назвала главные тренды 2023 года

Главный тренд предстоящего сезона — эстетика нулевых, подразумевающая, в частности, короткие топы и юбки с низкой посадкой. Об этом «Известиям» в четверг, 8 декабря, рассказала стилист бренда Ksenia Knyazeva, персональный стилист Мария Свердликова, комментируя модные тенденции сезона весна-лето 2023 года.

«Главная тенденция — эстетика нулевых, которая держится в тренде уже не первый сезон. В 2022 году эта эстетика уже начала активно распространяться в модном мире: дизайнеры выпускали свои коллекции в духе как раз нулевых годов, и в предстоящем сезоне это будет пик данного тренда. Эта эстетика подразумевает под собой низкую посадку. Если сезон назад в моду вошли брюки на заниженной талии, то сейчас это будут не только брюки, но и шорты, юбки, джинсы, то есть всё с максимально заниженной талией», — отметила эксперт.

По ее словам, в тренде будут короткие топики, топики-бра, которые также отсылают к эстетике начала XXI века. Актуальна будет эстетика диско и гламура с большим количеством открытого тела.

«Кстати, акцент на теле многие тоже выделяют как отдельную тенденцию. Одежда как бы должна лишь максимально подчеркивать человеческое тело. Это тенденция, навеянная бодипозитивом, когда мы уже не корректируем фигуру, не скрываем ее, а, наоборот, акцентируем на ней внимание, а одежда при этом имеет некую вспомогательную функцию», — пояснила Свердликова.

Кроме того, тренды 2023 года будут включать прозрачные ткани и пайетки. Также, скорее всего, модным станет змеиный принт — он фигурировал практически в каждой коллекции дизайнеров.

«Продолжают находиться в тренде брючные костюмы. Это, с одной стороны, классика. С другой стороны, дизайнеры эту классику переосмысляют на новый лад, чтобы этот элемент одежды как можно дольше оставался в модном ореоле. Это многочисленные вариации с костюмами, это яркие цвета, неоновые цвета, широкие плечи, укороченные жакеты в костюмах, заниженная талия у брюк, асимметричная застежка у брюк, какая-то асимметрия в зоне талии — многочисленные вариации с костюмной группой тоже нас ждут в предстоящем сезоне», — продолжила стилист.

Еще один вероятный тренд — использование в образах винтажного и нарочито состаренного денима, который также отсылает к эпохе девяностых и нулевых. Кроме того, на модных показах можно было часто встретить накладные карманы, причем на всех предметах одежды. Обилие этой детали на одежде также будет модным в предстоящем сезоне.

«Если говорить про конкретные детали, то это еще бахрома, который не первый сезон в тренде, но сейчас как раз ее пик, и в предстоящем сезоне он продолжится. Бахрома в сочетании с необработанным краем — это отчасти эстетика вестерна, такая ковбойская тема. Но ее интегрируют в самые повседневные образы, самые базовые и общеприменимые образы и сочетания», — добавила Свердликова.

В августе стилист назвала главные модные тренды текущего осенне-зимнего сезона. Самым актуальным вариантом верхней одежды Свердликова назвала объемные, полуприлегающего кроя косухи. Еще один модный элемент верхней одежды — пальто в длине макси, при этом чем длиннее, тем лучше.