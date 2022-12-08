Психолог назвала проявления «режима гоблина»

Руководитель службы психологической помощи онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Татьяна Исраелян 8 декабря рассказала «Известиям», что означает «режим гоблина», и дала советы о том, как с справляться этим состоянием.

По версии Оксфордского словаря английского языка, это выражение стало главным словом 2022 года.

Как пояснила эксперт, «гоблинский режим» (goblin mode) определяется как поведение, не соответствующее принятым социальным нормам, и относится к человеку, который неряшлив, потакает своей лени и не желает выходить из дома. Сам термин зародился в 2009 году, но не получил широкого распространения вплоть до 2022 года.

«Почему именно сейчас термин обрел популярность? Сегодня в онлайн-общение активно вовлечено молодое поколение, создающее креативные неологизмы, связывающие язык с чем-то, что ранее не имело выражения. По-видимому, «режим гоблина» характеризует преобладающее настроение людей, уставших к третьем году пандемии, и пытающихся с трудом вернуться к «нормальной (доковидной) жизни», попутно восстающих против недостижимых эстетических стандартов и образа жизни, демонстрируемых в социальных сетях», — предположила Исраелян.

Она отметила, что хештег #goblinmode в соцсетях часто используется как антоним термина «лучшая версия себя», который подразумевает ранний подъем, регулярные занятия спортом, уход за собой, правильное питание и так далее.

«Также, несомненно, влияние оказывают и продолжающиеся политические и экономические потрясения по всему миру. В такой нестабильной ситуации люди сегодня смотрят на социальные нормы по-иному, позволяя себе отказаться от прежних общественных ожиданий и устанавливать свои собственные правила жизни», — считает психолог.

Говоря о том, как справиться с «гоблинским режимом», специалист обратила внимание еще на одно мифическое существо, чьи характеристики больше подходят для текущего времени — вампира. За последние 200 лет вампиры в культуре превратились из существ, вызывающих отвращение и страх, во вдохновляющих секс-символов. В качестве примера Исраелян привела героев кинофраншизы «Сумерки»: они привлекательны, молоды и совсем не похожи на «неживых» вампиров, какими их показывали в поп-культуре ранее.

«Отвращение уступает место влечению, а ужас уступает место романтике. Так же и «гоблины», в фольклоре предстающие как маленькие и гротескные на вид, по сравнению с вампирами вряд ли являются вдохновляющими романтическими персонажами. Из этго можно сделать вывод: вместо того чтобы отсиживаться в изоляции от мира и смириться с проживанием своей жизни в «режиме гоблина», возможно, стоит последовать примеру «вампиров» и постараться изменить свой образ жизни к лучшему?» — резюмировала психолог.

5 декабря Оксфордский словарь английского языка выбрал выражение «режим гоблина» словом 2022 года. Впервые слово было выбрано путем общественного голосования в соцсетях. Это выражение победило с результатом 93% от общего числа голосов, обойдя термины «метавселенная» и «я поддерживаю».

28 ноября сообщалось, что «газлайтинг» стало словом года по версии американского словаря Merriam-Webster. В 2022 году поисковые запросы о газлайтинге выросли на 1740%.