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США и Австралия договорились о расширении военного сотрудничества

Глава Пентагона: США намерены нарастить ротационное присутствие своих сил в Австралии
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Фото: AP Photo/Alex Brandon
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США договорились о расширении своего военного присутствия в Австралии и сотрудничества между странами. Об этом во вторник, 6 декабря, заявил министр обороны США Ллойд Остин.

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«Сегодня мы договорились углубить наше оборонное сотрудничество в нескольких важных сферах», ― сказал он.

По словам Остина, по итогам переговоров будет увеличено ротационное присутствие сил США в Австралии.

«Это касается ротационного присутствия оперативных авиагрупп бомбардировщиков, истребителей и будущего ротационного присутствия сил ВМС и Армии [Сухопутных войск] США», ― уточнил министр.

Для обеспечения эффективности совместной работы Австралия и США также договорились расширить сотрудничество в области логистики и тылового обеспечения.

Кроме того, страны пришли к договоренности о расширении трехсторонней кооперации в сфере обороны с Японией.

Стороны также выступили за сохранение международного порядка, основанного на правилах, в рамках которого стороны были бы свободны определять курсы своего развития, а любые разногласия решались бы мирно и без принуждения.

Ранее, 30 ноября, разведывательное управление Пентагона (DIA) объявило о создании аналитическо-экспертной группы для отслеживания деятельности Китая, полноценная работа которой начнется в начале 2023 года. Отмечается, что благодаря работе данной группы разведка Пентагона получит архив с данными о Китае и его передовых технологиях.

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