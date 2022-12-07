США и Австралия договорились о расширении военного сотрудничества

США договорились о расширении своего военного присутствия в Австралии и сотрудничества между странами. Об этом во вторник, 6 декабря, заявил министр обороны США Ллойд Остин.

«Сегодня мы договорились углубить наше оборонное сотрудничество в нескольких важных сферах», ― сказал он.

По словам Остина, по итогам переговоров будет увеличено ротационное присутствие сил США в Австралии.

«Это касается ротационного присутствия оперативных авиагрупп бомбардировщиков, истребителей и будущего ротационного присутствия сил ВМС и Армии [Сухопутных войск] США», ― уточнил министр.

Для обеспечения эффективности совместной работы Австралия и США также договорились расширить сотрудничество в области логистики и тылового обеспечения.

Кроме того, страны пришли к договоренности о расширении трехсторонней кооперации в сфере обороны с Японией.

Стороны также выступили за сохранение международного порядка, основанного на правилах, в рамках которого стороны были бы свободны определять курсы своего развития, а любые разногласия решались бы мирно и без принуждения.

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