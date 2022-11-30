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Разведка Пентагона объявила о создании аналитическо-экспертной группы по КНР
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Разведка Пентагона объявила о создании аналитическо-экспертной группы по КНР

Глава разведуправления Пентагона Кирххофер объявил о создании аналитическо-экспертной группы по КНР
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Фото: commons.wikimedia.org/Touch Of Light
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Разведывательное управление Пентагона (DIA) объявило о создании аналитическо-экспертной группы для отслеживания деятельности Китая, полноценная работа которой начнется в начале 2023 года. Как сообщает 29 ноября издание Defense News, о создании группы сообщил глава DIA Джон Кирххофер.

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«Мы создали группу и назвали ее «КНР». Если вы в нашем управлении и занимаетесь Китаем, то вы в этой группе», — заявил Кирххофер.

Отмечается, что благодаря работе данной группы разведка Пентагона получит архив с данными о Китае и его ноу-хау, благодаря чему сотрудники DIA и другие представители оборонного ведомства страны смогут обращаться к ее экспертам за любой «экспертизой глубокого уровня» по КНР.

По словам Кирххофера, управление намерено перенаправить значительную часть своих сотрудников на изучение деятельности стран тихоокеанского бассейна, а также ведет переговоры с «дружественными странами» о расширении разведдеятельности DIA. Аналогичные переговоры ведут ВМС, ВВС и сухопутные войска США.

«Хотя значительная часть разведчиков сосредоточена на Европе и такая картина наблюдается не первый десяток лет, долгосрочная угроза исходит необязательно оттуда, даже с учетом того, какой воинственной сегодня стала Россия», — отметил Кирххофер.

28 ноября обозреватель Politico Лили Байер отметила, что между странами НАТО назревает раскол в вопросе выстраивания отношений с Китаем. По ее словам, еще в начале 2022 года участники блока согласились с угрозой, исходящей от КНР, однако до сих пор это заявление не реализовалось в конкретные действия. И если ряд стран, например Венгрия, настроен на сотрудничество с КНР, то ряд государств даже среди сторонников жесткого подхода не желает противостояния с Китаем.

23 ноября газета Politico сообщила, что сотни беспилотников китайского производства были обнаружены в ограниченном воздушном пространстве над Вашингтоном в последние месяцы, что вызывает обеспокоенность властей США. По информации издания, американские федеральные чиновники и эксперты по производству беспилотных летательных аппаратов провели секретные брифинги комитетов сената по внутренней безопасности, торговле и разведке по развитию в связи с угрозой китайского шпионажа.

13 ноября председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден встретились перед саммитом G20. Они обсудили разработку принципов, которые позволят предотвратить конфликт между двумя странами.

Ранее, в августе, генконсул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан предупредила США о последствиях конфронтации с Россией и КНР. По ее словам, когда сверхдержавы противостоят друг другу, а не сотрудничают, проигрывают все стороны.

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