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В этом году в России мандарины из ЮАР заменят марокканские

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В начале декабря Всемирная цитрусовая организация заявила в своем ежегодном отчете, что в Северном полушарии упало производство цитрусовых — в среднем на 13%. Речь идет о таких странах, как Египет, Турция, Марокко, Тунис и другие — в предновогоднем сезоне это основные поставщики мандаринов в Россию. Ожидается, что на южном побережье Средиземного моря изготовление сократится в Марокко на 33%, в Турции — на 27%, Тунисе — на 17% и так далее. «Известия» ознакомились с выводами ежегодного отчета организации: ее предварительный прогноз основан на фактуре отраслевых ассоциаций из этих стран.

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Это заметное снижение по сравнение с предыдущими сезонами. Уточняется, что в этом году производители этих стран столкнулись с плохой погодой, поэтому урожай сократился.

Однако в Минсельхозе «Известиям» сообщили, что сокращения импорта мандаринов на российском рынке не ожидается. Снижение объемов их импорта из ряда стран компенсируется увеличением поставок из других государств.

В частности, по состоянию на 27 ноября по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос импорт мандаринов из ЮАР (+35%), Марокко (+9%), Южной Кореи (+5%) и других стран. Кроме того, возобновились поставки из Китая, добавили Минсельхозе.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Львиная долька: популярные сорта мандаринов заместят корейскими и африканскими

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