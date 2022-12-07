Реклама
Прямой эфир
Экономика
В ноябре рост ставок на ипотеку составил до 0,5 пунктов
Мир
В ООН призвали к прекращению боевых действий на Украине
Мир
В Польше заявили об отказе Германии передавать ЗРК Patriot Украине
Общество
Роспотребнадзор сообщил о попытке дезинформации на фоне ЧС в Энгельсе
Мир
Госдеп опроверг поставки оружия Украине для ударов по России
Мир
Небензя заявил о продолжении ударов РФ по инфраструктуре Украины
Мир
В Одесской и Николаевской областях Украины объявлена воздушная тревога
Спорт
Роналду не попал в стартовый состав Португалии впервые с 2008 года
Политика
Песков опроверг наличие стоп-листа вопросов на встрече СПЧ с Путиным
Мир
Песков заявил об агрессивной работе западных спецслужб против РФ
Мир
В Белом доме воздержались от оценки попыток Киева атаковать аэродромы России
Мир
В Белом доме высказались о планах Байдена выдвигаться на второй президентский срок
Сюжет:

Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных в ходе СВО

0
Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минобороны России сообщило о новых героических поступках российских военных, которые рискуют жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Дальняя в действии: какие цели поразили ВС России на Украине
Атака беспилотников ВФУ не помешала российским самолетам выполнить боевые задачи

В ведомстве рассказали о выдающемся профессионализме капитана Алексея Аверьянова, который осуществлял командование расчетом при наступлении на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). Когда российские артиллеристы подверглись атаке противника, Аверьянов, не теряя самообладания, оперативно привел орудия в боевую готовность и ответным огнем уничтожил две гаубицы националистов и около девяти человек личного состава.

Благодаря решительности капитана и слаженной работе его экипажа, войска РФ смогли стремительно продвинуться вглубь украинских позиций.

Также, по данным МО, героизм проявил командир взвода обеспечения прапорщик Иван Ануфриев. В ходе контрнаступления ВСУ, действуя на передовой, он вывез из-под огня автомобиль «КамАЗ», загруженный боеприпасами для танков, и доставил машину в безопасный район. Также Ануфриев своевременно оказал первую помощь трем раненым сослуживцам, после чего эвакуировал с поля боя, тем самым сохранив им жизнь.

За время работы в зоне проведения специальной операции прапорщик неоднократно проявлял мужество и стойкость, осуществляя бесперебойный подвоз материально-технического имущества и вооружений на передний край боевых действий.

Наконец, в министерстве оценили боевые заслуги начальника расчета зенитной ракетной батареи старшего лейтенанта Дениса Баскакова. Несмотря на интенсивный обстрел со стороны противника, служащий методично и профессионально выполнял задачи по ликвидации воздушных целей.

Когда летательные аппараты ВСУ в очередной раз оказались в зоне ответственности Баскакова, он сумел организовать эффективную работу личного состава в сложившейся обстановке. Под грамотным руководством старшего лейтенанта расчет уничтожил самолет Су-24, одну оперативно-тактическую ракету «Точка-У», а также один беспилотник.

Ранее, 6 декабря, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские ВС в ходе наступательных действий на краснолиманском направлении заняли новые позиции. Кроме того, по его словам, совместными усилиями артиллеристов и пилотов армейской авиации было уничтожено более 80 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и два пикапа.

В ведомстве добавили, что на купянском направлении российские войска предотвратили попытку ВСУ атаковать в направлении Куземовки Луганской Народной Республики (ЛНР).

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее начале было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022