Минобороны России сообщило о новых героических поступках российских военных, которые рискуют жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации по защите Донбасса.

В ведомстве рассказали о выдающемся профессионализме капитана Алексея Аверьянова, который осуществлял командование расчетом при наступлении на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). Когда российские артиллеристы подверглись атаке противника, Аверьянов, не теряя самообладания, оперативно привел орудия в боевую готовность и ответным огнем уничтожил две гаубицы националистов и около девяти человек личного состава.

Благодаря решительности капитана и слаженной работе его экипажа, войска РФ смогли стремительно продвинуться вглубь украинских позиций.

Также, по данным МО, героизм проявил командир взвода обеспечения прапорщик Иван Ануфриев. В ходе контрнаступления ВСУ, действуя на передовой, он вывез из-под огня автомобиль «КамАЗ», загруженный боеприпасами для танков, и доставил машину в безопасный район. Также Ануфриев своевременно оказал первую помощь трем раненым сослуживцам, после чего эвакуировал с поля боя, тем самым сохранив им жизнь.

За время работы в зоне проведения специальной операции прапорщик неоднократно проявлял мужество и стойкость, осуществляя бесперебойный подвоз материально-технического имущества и вооружений на передний край боевых действий.

Наконец, в министерстве оценили боевые заслуги начальника расчета зенитной ракетной батареи старшего лейтенанта Дениса Баскакова. Несмотря на интенсивный обстрел со стороны противника, служащий методично и профессионально выполнял задачи по ликвидации воздушных целей.

Когда летательные аппараты ВСУ в очередной раз оказались в зоне ответственности Баскакова, он сумел организовать эффективную работу личного состава в сложившейся обстановке. Под грамотным руководством старшего лейтенанта расчет уничтожил самолет Су-24, одну оперативно-тактическую ракету «Точка-У», а также один беспилотник.

Ранее, 6 декабря, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские ВС в ходе наступательных действий на краснолиманском направлении заняли новые позиции. Кроме того, по его словам, совместными усилиями артиллеристов и пилотов армейской авиации было уничтожено более 80 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и два пикапа.

В ведомстве добавили, что на купянском направлении российские войска предотвратили попытку ВСУ атаковать в направлении Куземовки Луганской Народной Республики (ЛНР).

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее начале было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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