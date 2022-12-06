Пожар в жилом доме произошел в Тверской области

В жилом доме в Тверской области произошел пожар. Об этом во вторник, 6 декабря, пишут «Тверские ведомости» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Двухквартирный дом загорелся накануне, 5 декабря, в 7:48 в Пеновском муниципальном округе на улице Родина в поселке Пено.

В 08:25 возгорание удалось ликвидировать.Огонь уничтожил всю внутреннюю отделку.

В результате инцидента никто не пострадал. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее, 2 декабря, в городе Салават в Башкирии сгорел пассажирский автобус. Погибших и пострадавших в результате происшествия не было.