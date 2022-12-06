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МиГ-21 ВВС Хорватии упал на северо-востоке страны

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Истребитель МиГ-21 Военно-воздушных сил (ВВС) Хорватии упал на северо-востоке страны. Об этом сообщило 6 декабря минобороны страны.

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«Самолет ВВС Хорватии МиГ-21 во время планового учебного полета <...> упал <...> близ Слатины», — говорится в заявлении военного ведомства.

В настоящее время ведутся поиски пилота.

На текущий момент у хорватских военных осталось, по разным оценкам, от двух до четырех истребителей МиГ-21 советского производства, пишет «РИА Новости».

Ранее в этот же день самолет эскадрильи «Турецкие звезды» разбился в провинции Конья из-за попадания птицы в двигатель. Пилот выжил, его госпитализировали.

В сентябре самолет-штурмовик Су-25 Военно-воздушных сил (ВВС) Болгарии разбился в районе авиабазы «Безмер». Пилот успел катапультироваться.

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