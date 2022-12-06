Самолет ВВС Турции упал в провинции Конья из-за попадания птицы в двигатель

Самолет эскадрильи «Турецкие звезды» разбился в провинции Конья из-за попадания птицы в двигатель. Об этом 6 декабря сообщил телеканал Haber Turk со ссылкой на минобороны Турции.

Истребитель F-5 разбился вскоре после взлета, в 12:40 местного времени (совпадает с мск). Самолет упал на территории полигона минобороны, пилот успел катапультироваться.

«Он доставлен в госпиталь, состояние здоровья пилота хорошее», — добавили в турецком военном ведомстве.

Пилотажная группа «Турецкие звезды» в этом году отметила 30-летнюю годовщину со времени создания. На ее счету свыше 600 демонстрационных полетов.

Одномоторный самолет ранее, 1 декабря, потерпел крушение в провинции Бурса в Турции. Тогда погибли два человека.