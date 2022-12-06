Врач назвал ранние признаки атеросклероза

Повышенное давление и тахикардия могут указывать на развитие атеросклероза. Об этом во вторник, 6 декабря, «Известиям» сообщил врач-хирург, врач-флеболог, сердечно-сосудистый хирург «СМ-Клиника» Геворг Тадевосян.

По его словам, к факторам риска развития атеросклероза относится мужской пол. Женщины, в свою очередь, больше подвержены развитию варикозного расширения вен нижних конечностей.

«Почему же мужской пол более подвержен к атеросклерозу? Это связано с особенностями гормонального фона. Как известно, у женщин до менопаузы артерии очень редко поражаются, и только через 3–4 года после менопаузы, со снижением уровня гормонов, этот процесс начинает преобладать. Но женщины больше подвержены поражениям, связанным с сердечными ритмами и давлением (кардиологический статус), а мужчины — поражениям периферийных артерий нижних конечностей, аорты и сосудов шеи», — рассказал флеболог.

К ранним признакам атеросклероза Тадевосян отнес высокое давление, тахикардию, а также нарушения липидного профиля — это липопротеины низкой плотности (ЛПНП). Кроме того, спрогнозировать риск развития атеросклероза можно, если кто-то из родителей болеет атеросклерозом. Также повышенный риск связан с курением — эта привычка приводит к отложению в стенках артерий атеробляшек.

«И не забывайте, что раньше этой болезнью страдали с 70–75 лет, а теперь болезнь омолодилась и поражает начиная с 45-летнего возраста, приводя к грозным осложнениям. В связи с этим следует проводить постоянный контроль липидного профиля, проходить УЗДС (ультразвуковое дуплексное сканирование) артерий нижних конечностей с целью выявления отложений на стенках артерий. Кроме того, вас должны насторожить такие факторы, как ожирение и сахарный диабет», — предупредил врач.

Он отметил, что в последнее время стало модным отказываться от курения и заниматься спортом. Эта тенденция должна снизить риск раннего поражения атеросклерозом, выразил надежду Тадевосян.

«Всегда думайте на несколько шагов вперед — то, что вы делаете сейчас, может отразиться на вашем будущем. Этот постулат относится и к здоровью тоже», — резюмировал специалист.

1 декабря Тадевосян предупредил, что варикоз может приводить к опасным осложнениям. Как подчеркнул врач, это заболевание на протяжении долгого времени может не вызывать острых симптомов, а при возникновении сильной боли уже требуется экстренное лечение.