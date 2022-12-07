Врач назвала угрожающие жизни симптомы алкогольного опьянения

Иногда алкогольное опьянение может угрожать здоровью или даже жизни, в таком случае без помощи врачей справиться с его последствиями не получится. На это в беседе с «Известиями» указала врач-гепатолог Группы компаний ОМС Мария Арапова в среду, 7 декабря.

Как пояснила специалист, для организма человека наиболее опасен залповый прием алкоголя, когда за два часа выпивается более пяти доз спиртного. Одна доза — это 50 г крепкого алкоголя, 1 бокал вина или одна кружка пива. В этом случае возникает интоксикация, поскольку печень не успевает очищать кровь. В результате начинают накапливаться токсичные вещества, вызванные распадом этанола.

«В первую очередь страдают нервная система, головной мозг и сердце. После приема алкоголя уже через 5 минут этанол обнаруживается в крови, а максимальной концентрации достигает через 1–2 часа. Острые отравления алкоголем возникают при приеме этилового спирта или различных алкогольных напитков с содержанием этилового спирта более 12%», — рассказала Арапова.

По ее словам, в зависимости от крепости алкоголя, его количества и качества, последствия могут быть разными — от легкого недомогания до потери сознания и остановки дыхания в тяжелых случаях. К симптомам легкого алкогольного отравления врач отнесла нарушение координации, головную боль, тошноту и рвоту, диарею, сухость во рту, а также сухость и бледность кожных покровов. Кроме того, при легком отравлении человек может ощущать незначительное головокружение, которое проходит в лежачем положении

При легком алкогольном отравлении рекомендуется принять сорбент, который впитает часть токсинов и поможет организму быстрее прийти в норму. Если происходит обильная потеря жидкости, с рвотой или диареей, можно выпить раствор для регидратации. Кроме того, прием алкоголя неизбежно приводит к обезвоживанию, поэтому для восполнения недостатка жидкости нужно пить больше воды.

«Больше спите, так как организму нужен отдых, чтобы справиться с интоксикацией. Если симптомы легкого алкогольного отравления не проходят в течение нескольких дней — нужно обратиться к врачу. В случае, когда отравление достаточно сильное, оно может угрожать здоровью или даже жизни, самостоятельно справиться с его последствиями не получится», — подчеркнула Арапова.

Так, вызвать скорую наркологическую помощь потребуется, если у больного наблюдаются сильная рвота, нарушения со стороны зрения, затруднения дыхания, судороги, пониженная температура тела, спутанное сознание или потеря сознания. До приезда «скорой» необходимо положить человека на бок, чтобы он не захлебнулся рвотными массами, если откроется рвота, не оставлять его одного и не давать ему заснуть, добавила врач.

21 ноября врач-эндокринолог, диетолог Олег Ирышкин призвал не употреблять алкоголь на голодный желудок. Он объяснил, что без еды этанол оказывает более сильное разрушающее воздействие на слизистую, а также усваивается гораздо быстрее.