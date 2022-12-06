Парламент Индонезии ввел уголовную ответственность за внебрачные связи

Парламент Индонезии единогласно одобрил поправки в уголовный кодекс страны, которые запрещают внебрачные связи и сожительство. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщило агентство Associated Press.

Отмечается, что за секс до брака человеку грозит тюремное заключение сроком на один год, сожительство — шестью месяцами лишения свободы.

Новые меры распространяются как на граждан Индонезии, так и на иностранцев. Уточняется, что обвинения по этим статьям могут выдвигаться только на основании заявлений, поданных в полицию супругами, родителями или детьми подозреваемых.

Кроме того, новые меры подразумевают наказание за пропаганду контрацепции, богохульства, а также за клевету на президента и государственные учреждения.

Новые правила вступят в силу после одобрения президентом.

При этом в материале отмечается, что правозащитные организации раскритиковали некоторые поправки за расплывчатость. Министр юстиции Индонезии Эдвард Хираэйдж заявил, что на практике закон, вероятно, начнет применяться постепенно, переходный период может занять до трех лет.

«Необходимо разработать множество подзаконных актов, за один год это невозможно», — отметил он.

В сентябре 2019 года тысячи студентов в Индонезии вышли на акции протестов из-за желания властей принять закон о запрете внебрачных отношений для граждан и туристов. Из-за массовых протестов президент страны Джоко Видодо тогда поручил правительству отложить инициативу.