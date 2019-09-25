В Индонезии студенты протестуют против запрета на секс до брака

Дискуссия о чистоте отношений в Индонезии обернулась массовыми погромами на улицах. Тысячи студентов вышли на акции протестов из-за желания властей принять закон, который бы запрещал заниматься любовью до свадьбы всем жителям и туристам, например приехавшим на остров Бали. Нарушителей, как местных, так и приезжих, предлагают наказывать годом тюрьмы. А при заселении в отель паре придется показывать свидетельство о браке. В противном случае их поселят в разные номера. Демонстрантов пыталась разогнать полиция, но в итоге всё это вылилось в настоящую битву. Законопроект сейчас находится на рассмотрении парламента страны. Из-за массовых протестов президент страны поручил правительству пока отложить скандальную инициативу.