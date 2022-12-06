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Ученые выявили возможность научиться бесстрашию

Ученые Рурского университета обнаружили, что бесстрашию можно научиться
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Фото: Global Look Press/David Oxberry
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Серотонин участвует как в возникновении чувства страха, так и в избавлении от него. При этом отсутствие специфического рецептора серотонина может привести к снижению ранее приобретенных реакций страха. К такому выводу пришли ученые Рурского университета в Бохуме, результаты исследования опубликованы в журнале Nature Translational Psychiatry.

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Как выяснили специалисты, мышей, которые лишены этого рецептора, гораздо легче отучить от страха, чем диких.

Этот вывод позволил ученым лучше понять механизм работы лекарственных препаратов, которые применяются в лечении пациентов с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). При этом заболевании зачастую снижается способность избавляться от усвоенных реакций страха, из-за чего терапия может быть недостаточно эффективной.

Согласно предположению авторов исследования, полученные результаты внесут вклад в разработку более действенных способов лечения ПТСР.

Однако, как заявила «Известиям» клинический психолог, руководитель НПЦ «Виртуальная клиника» Московского института психоанализа Ольга Валаева, это исследование — лишь первый шаг и до терапии и создания лекарств еще очень далеко.

«Сегодня разрабатываются экспериментальные модели таких сложных психических расстройств, как тревожность, депрессия, навязчивые состояния. Они предсказывают терапевтический эффект от блокировки одного или многих рецепторов серотонина. Такие исследования продолжаются на протяжение двух последних десятилетий. Но ПТСР — это сложное психическое расстройство. Оно гораздо сложнее, чем тревожность или депрессия, потому что там, кроме механизма страха, есть другие механизмы», — объяснила специалист.

По ее словам, блокировка только серотониновых рецепторов, которая приводит к изменению механизма страха, — это лишь один из элементов, который позволит изменить терапию ПТСР.

«Это одиночное исследование. Оно интересно с точки зрения работы с таким деструктивным состоянием, как страх. Но это только первый шаг и до терапии и создания лекарств еще очень далеко», — резюмировала Валаева.

16 ноября психолог телемедицинской компании «Доктор рядом» Олеся Толстухина рассказала «Известиям» о том, как проявляется ПТСР, и о методах его лечения. К числу симптомов расстройства она отнесла депрессию, непредсказуемую агрессию, замкнутость в общении, нарушение когнитивных функций — памяти и внимания; нарушение сна, флешбэки (болезненные неконтролируемые воспоминания) и обращение к алкоголю или другим поверхностно-активным веществам.

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